Covid-19. Ómicron é mais resistente à vacina, mas leva a menos internamentos

A onda pandémica atual é diferente das anteriores. Mais casos e maior incidência, mas menos hospitalizações, com os cuidados intensivos a cerca de 60% do nível de alerta, apesar da menor efetividade da vacina.

Ana Paula Rodrigues, epidemiologista do Instituto de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), mostrou, no encontro do Infarmed desta quarta-feira, dados que comparam a gravidade da doença causada pelas variantes Ómicron e Delta, revelando que há vários sinais de menor gravidade da infeção no caso da mais recente.



A efetividade das vacinas é menor com a variante Ómicron, face à Delta, no entanto, aumenta após a dose de reforço e varia consoante a vacina e o tempo desde a última dose.



A epidemiologista referiu que em Portugal há uma seroprevalência muito elevada, devido aos bons métodos utilizados na campanha de vacinação. De acordo com os dados do mais recente inquérito serológico, em outubro, 86% da população portuguesa já tinha anticorpos contra o novo coronavírus. Os valores são superiores na população acima dos 70 anos.