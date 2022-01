Covid-19. Médicos de Saúde Pública contra suspensão de isolamento de eleitores nas legislativas

E caso o Governo decida mesmo suspender o isolamento por Covid para que os eleitores possam ir votar nas legislativas de 30 de janeiro, Gustavo Tato Borges alerta que pode estar em causa o sigilo eleitoral, além do risco de transmissão da doença.

“Teríamos que ter as pessoas que estão em isolamento a fazer o voto num local à parte, diferente de toda a gente, com uma entrada diferente, com hora marcada para chegar, com uso de máscara FFP2, distanciamento total dos elementos da mesa que também estariam com máscara FFP2, para evitar qualquer risco no local de voto, porque até chegar ao local de voto é outra questão. Pode também quebrar o segredo eleitoral. Numa mesa dedicada a pessoas em isolamento aparecia só uma pessoa, e já sabemos em quem ela votou e não votou.”

Para o vice-presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública, só é possível evitar o risco de transmissão e a quebra do secretismo eleitoral se os eleitores em isolamento puderem votar a partir de casa, uma solução que poderia contar com a ajuda das juntas de freguesia.

O Governo pediu à Procuradoria-Geral da República um parecer para saber se os eleitores podem suspender o isolamento Covid-19 para votar nas eleições legislativas de dia 30 deste mês.

A notícia foi avançada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no final da reunião com especialistas, na sede do Infarmed, em Lisboa.

De acordo com o chefe de Estado, que cita o primeiro-ministro, António Costa, a ministra da Administração Interna “terá pedido ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República (PGR) um parecer sobre o saber-se se o isolamento impede o exercício do direito de voto ou se é possível exercer o direito de voto, em condições de segurança, apesar do isolamento – isto é, suspendendo o isolamento para esse efeito, o que reduziria, naturalmente, o número daqueles que não poderiam se o quisessem exercer o direito de voto”.



O Governo poderia, já no Conselho de Ministros de amanhã, suspender o isolamento por Covid-19 para que todos os eleitores pudessem votar no dia 30, defende o constitucionalista Jorge Bacelar Gouveia, em declarações à Renascença.