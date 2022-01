Covid-19. Máximo de casos vai fixar-se nas duas primeiras semanas de janeiro

Portugal terá um máximo de casos de Covid-19 entre as primeira e segunda semanas de janeiro, com 42 mil a 130 mil novas infeções.

É esta a previsão feita, esta terça-feira, por Baltazar Nunes, investigador do Instituto de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), no encontro do Infarmed para avaliação evolução epidémica em Portugal. No entanto, "se as medidas que estão a ser agora implementadas se traduzirem numa eficácia de redução de contactos de cerca de 30%", a incidência da Covid-19 começará a descer após esse pico.

"Veremos uma inversão da tendência e começaremos a ver a incidência a decrescer. Ao levantarmos estas medidas vai haver um 'plateau' de casos e que mais tarde vai traduzir-se num decrescimento da incidência, aqui já pela própria evolução da epidemia. Ou seja, assumimos que o máximo de casos seja esperado para a primeira e segunda semana ou segunda semana de janeiro", referiu.

"O número de novas infeções pode ser de 42 mil a 130 mil novos casos em janeiro", acrescentou, salientando que se trata de uma previsão.