Covid-19. Escolas concentram metade dos 584 surtos ativos em Portugal

Portugal continental registava no início desta semana 584 surtos ativos de Covid-19, mais de metade em escolas, apesar da diminuição, em 43 surtos, nestes estabelecimentos face à semana anterior, de acordo com os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Já em instituições de saúde estavam contabilizados no início da semana 10 surtos ativos, com 103 casos confirmados de Covid-19.

Um surto ativo é constituído por dois ou mais casos confirmados com ligação epidemiológica entre si, no tempo e no espaço. Só depois de terem decorrido 28 dias após a data do diagnóstico do último caso confirmado (dois períodos de incubação sem novos casos) é que o surto é dado como encerrado pelas autoridades de saúde.

Portugal registou 25.836 novas infeções com o coronavírus SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas, mais 15 mortes associadas à Covid-19 e um novo aumento dos internamentos, indicam números divulgados esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

O boletim epidemiológico diário da DGS regista um crescimento do número de pessoas internadas, contabilizando, esta terça-feira, 1.203 internamentos, mais 36 do que na segunda-feira, 147 dos quais em unidades de cuidados intensivos, mantendo-se este número nas últimas 24 horas.

Os casos ativos voltaram a aumentar nas últimas 24 horas, totalizando 213.749, mais 5.890 do que na segunda-feira, e recuperaram da doença 19.931 pessoas, o que aumenta o total nacional de recuperados para 1.227.642.