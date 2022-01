Professores e funcionários vão receber dose de reforço até ao final da semana

Devido ao agravamento do número de novos casos de covid-19, o Governo decidiu adiar por uma semana (até dia 10) o recomeço das aulas.

Os professores de todos os graus de ensino e os profissionais de creches e de ATL vão poder ser vacinados com doses de reforço da vacina contra a Covid-19 nas tardes dos próximos dias 6 , 7, 8 e 9 de janeiro .

A inoculação dos professores irá, assim, acontecer, antes do reinício das aulas.

Em declarações à CNN, António Lacerda Sales explicou que os docentes vão poder ser vacinados nos mesmos dias previstos para a administração das vacinas nas crianças, mas sempre no período da tarde.

A pandemia provocou 5.441.446 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 19.000 pessoas e foram contabilizados 1.434.570 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde de hoje.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, considerada preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 110 países, sendo dominante em Portugal.