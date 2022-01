Portugal em 20.º no reforço da vacinação Covid. "Baixámos os braços quando não devíamos"

Veja também:

O bastonário da Ordem dos Médicos considera que o desempenho modesto de Portugal no reforço da vacinação contra a Covid-19 se explica com o travão a fundo no processo, após a saída de Henrique Gouveia e Melo da coordenação.

Se é verdade que o país figura no pódio da vacinação primária, já no reforço, Portugal aparece na 20.ª posição.

"Baixámos os braços numa altura em que não devíamos ter baixado os braços", constata Miguel Guimarães, em declarações à Renascença.

Para o bastonário da Ordem dos Médicos, "nós tivemos um desempenho fantástico com a liderança do, agora, almirante Gouveia e Melo e a verdade é que quando se atingiu 87% da população vacinada - que era quase toda a gente, menos 2% ou 3% que não aceitaram ser vacinados - as pessoas pararam".

Por outro lado, o bastonário lembra que a substituição de Gouveia e Melo foi um processo demorado, "isto é, na altura, não se sabia quem é que o estava a substituir, a dra. Graça Freitas veio assumir essa situação, mas a verdade é que aquilo parou. E o número de pessoas que nós precisamos a fazer o reforço da vacina eram, de facto, muitas pessoas".

"Tocar a rebate" e concluir o trabalho

Já o antigo ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes apresenta um ângulo diferente: por um lado, diz, a desaceleração no processo de reforço das vacinas deve-se a "um certo cansaço" das pessoas, associado ao que diz ter sido "um menor empenho e um menor enfoque nas questões de organização, misturado com o período festivo, com o encerramento de alguns centros", durante o mês de dezembro.

Para Adalberto Campos Fernandes, é fundamental agora "olhar para a frente", "tocar a rebate" e acabar o trabalho que falta.