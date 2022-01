"Não há justificação para medidas adicionais", defende imunologista

Veja também:

O imunologista do Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa, Miguel Prudêncio defende que "não há justificação para medidas adicionais para lá das que estão atualmente em vigor".

Em véspera de uma nova reunião no Infarmed, esta quarta-feira, o especialista considera que a variante Ómicron não tem provocado "um aumento significativo no número de pessoas em cuidados intensivos e no número de óbitos".

"Por um lado, temos uma elevada taxa de adesão à vacinação. E, por outro, a Ómicron causa uma doença menos grave. Estes dois fatores fazem com que o nosso sistema de saúde esteja numa situação mais confortável do que há um ano atrás", indica, à Renascença.

O imunologista exemplifica que "não faz sentido equacionar alterações à retoma do calendário escolar", atualmente programada para dia 10 de janeiro.

Miguel Prudêncio refere, ainda, que é preciso perceber "a percentagem de casos Ómicron que conduz a doença grave", porque, caso seja reduzida, "podemos estar em condições de deixar o vírus circular sem que isso se reflita num aumento da pressão hospitalar e dos óbitos".

Caso se verifique que a variante Ómicron também provoca casos graves de forma frequente, deve-se manter as atuais medidas em vigor.

É a diferença que tem de ser identificada para Portugal perceber "se se mantém em pandemia, ou se já se encontra em endemia", explica o especialista.