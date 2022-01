Mais 25 mil casos e 15 mortes por Covid-19. Internamentos voltam a subir

Veja também:

Portugal regista esta terça-feira mais 25.836 casos de Covid-19 e 15 mortes, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Nos hospitais portugueses há agora 1.203 pessoas internadas com Covid-19, no conjunto das enfermarias e unidades de cuidados intensivos. São mais 36 doentes em comparação com o dia anterior.