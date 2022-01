"Hackers". Estado está mais vulnerável a ataques do que as empresas privadas

As empresas privadas “estão muito melhor do que o setor público” no que diz respeito à proteção de dados e à capacidade de defesa a ataques informáticos. A ideia é defendida por Elsa Veloso, advogada, especialista em Privacidade e Proteção de Dados.

“Isso é indubitável. O setor público tem pessoas à frente de ministérios, de DPO (proteção de dados), que efetivamente não fazem a mínima ideia do que estão a fazer. É visível quer nas conversas, quer na sua atuação, quer nos processos abertos”, argumenta à Renascença a especialista.

Ainda assim, o diagnóstico não serve para dizer que as empresas fazem tudo bem nesta área. “A maior parte das empresas não compra as melhores soluções com os melhores técnicos. Opta sempre, ou muitas vezes, por soluções ou que estão mais na moda ou que são mais económicas”, defende.