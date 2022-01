"Hackers" enviaram SMS a subscritores do Expresso, da plataforma Opto e SIC

Os utilizadores de serviços do Grupo Impresa, nomeadamente do jornal Expresso e da plataforma OPTO da SIC, receberam, na noite de segunda-feira, SMS enviadas pelo grupo de hackers autor do ataque de ransomware à empresa. Nas mensagens, incluem-se links diretos para o grupo de Telegram do "Lapsus$ Group" – onde têm sido partilhados comentários sobre o ataque.

Esta é a segunda mensagem enviada pelo grupo a subscritores do jornal Expresso. No domingo, foi enviado um e-mail, através do serviço MailChimp, que o jornal usa para enviar e-mails aos utilizadores, com a mesma ideia da SMS: "Anunciamos Lapsus$ como presidente de Portugal".

Em comunicado, o jornal anunciou que o e-mail era falso.



"No seguimento do ataque informático que o Expresso foi alvo, foi enviado um email com o subject: "BREAKING Presidente afastado e acusado de homicídio" cuja autoria não é do EXPRESSO. Recomendamos que o apague", adiantou uma nota da direção do Expresso.