Feira do Porco em Boticas só com venda de fumeiro "online"

A Feira Gastronómica do Porco de Boticas não se vai realizar de forma presencial, anunciou a autarquia. O evento que atrai dezenas de pessoas ao território estava inicialmente agendado para os dias 13, 14, 15 e 16 de janeiro, no Pavilhão Multiusos do concelho.

A autarquia entende que “face ao aumento substancial do número de casos positivos de Covid-19 nas últimas semanas, no nosso país, uma realidade a que o concelho de Boticas também não foge”, não estão reunidas as “condições necessárias para a salvaguarda da saúde pública e para a realização do evento”.

Neste contexto, pelo segundo ano consecutivo, o certame vai acontecer “exclusivamente de forma digital, podendo o fumeiro e restantes produtos tradicionais do Concelho de Boticas serem adquiridos, com toda a comodidade e total segurança, através da plataforma digital BoticasTem”, explica a autarquia.

O presidente da Câmara, Fernando Queiroga, não esconde o desânimo por não ser possível a realização presencial da Feira Gastronómica do Porco, mas diz acreditar que “este modelo online da Feira voltará, à imagem do ano passado, a ter sucesso, o que é fundamental para que os nossos agricultores possam obter o rendimento do seu trabalho árduo, que tão necessário é para equilibrar as finanças das famílias do nosso Concelho”.

“Neste momento difícil para todos, esta é a forma possível de darmos continuidade à Feira do Porco, uma iniciativa que tem sido o evento de maior relevância na promoção do nosso Concelho e dos seus produtos endógenos, de extrema importância económica e social, e que continuará a ser uma das nossas grandes bandeiras, apesar de todas as dificuldades que temos enfrentado e que nos obrigam a tomar medidas e decisões difíceis”, acrescenta o autarca.

As encomendas podem ser feitas a partir do dia 6 de janeiro e a autarquia garante a mesma “qualidade, rigor e segurança alimentar” dos produtos.

Quem quiser deslocar-se a Boticas, terá a oportunidade de degustar os produtos derivados do porco nos restaurantes do concelho que “têm sempre disponíveis os pratos tradicionais, confecionados à base das carnes e enchidos do porco, com destaque para o Cozido à Barrosã, o Arroz de Costelinhas, a Assadura ou os Rojões, entre outros”, indica a autarquia.