Beja. PJ deteve suspeito do homicídio de mulher encontrada morta em casa

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou a detenção, esta terça-feira, um homem de 35 anos, “por fortes indícios da prática do crime de homicídio qualificado, ilícito ocorrido no concelho de Beja”.

Em comunicado enviado à Renascença, a Diretoria do Sul da PJ, revela que “identificou e deteve um homem pela presumível autoria de um crime de homicídio, que vitimou uma mulher na cidade de Beja”.

A PJ acrescenta que foram recolhidos “relevantes elementos indiciários”, que possibilitaram “a detenção do suspeito”, um homem de 35 anos, que “será presente a interrogatório Judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas”.

O crime aconteceu na manhã de segunda-feira, dia 3 de janeiro, no interior da residência da vítima, onde vivia com o suspeito, “indivíduo com o qual mantinha uma relação análoga à dos cônjuges, relação conturbada e com frequentes roturas, pautada por episódios de violência doméstica”, descreve a PJ.

Na sequência da investigação desencadeada, foi possível apurar que a vítima, uma mulher de 44 anos de idade, foi agredida com recurso a arma de fogo.

Nesta operação, a Polícia Judiciária contou com o apoio da Polícia de Segurança Pública de Beja e bombeiros voluntários.