A "era dourada" do "ransomware". Como prevenir e lidar com um sequestro de dados

Dois dias depois de o grupo de piratas informáticos Lapsus$ Group ter atacado os sites do Grupo Impresa, os sites continuam indisponíveis.

A Polícia Judiciária confirmou à Renascença estar a investigar o caso, juntamente com o Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), como já tinha adiantado o grupo de media.

Esta demora em repor os sistemas é comum em ataques como este. Segundo Rui Duro, responsável da Check Point Software em Portugal, o tempo necessário para fazer face a estes ataques varia muito.

“Depende muito da dimensão da empresa, do ataque, da capacidade da empresa em termos de tecnologias de informação (IT) e do quanto a empresa estava preparada para repor os sistemas. Numa empresa pequena, às vezes demora um dia ou dois, se for uma empresa grande pode até demorar várias semanas e às vezes pode implicar refazer toda uma infraestrutura”, explica à Renascença.