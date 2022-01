Portugal chega às 19 mil mortes por Covid-19, em dia com mais 86 internamentos

O país tem agora quase 208 mil casos ativos de Covid-19, são mais 4.537 no espaço de um dia, um novo máximo desde o início da pandemia. No final de janeiro de 2021, por exemplo, Portugal tinha 181 mil casos ativos. Em contactos de vigilância estão 181 mil pessoas, uma subida de 5 mil em comparação com o boletim anterior da Direção-Geral da Saúde.

Nas últimas 24 horas, recuperam da doença 6.007 pessoas. Desde a chegada da pandemia a Portugal, em março do ano passado, estão confirmadas 19.000 mortes, um milhão e 434 mil casos e um milhão e 207 mil recuperados. Portugal está cada vez mais no lado vermelho da matriz de risco, que combina os indicadores taxa de incidência e o índice de transmissibilidade (Rt).

A taxa de incidência nacional disparou de 1182,7 para 1805,2 casos por 100 mil habitantes e no continente de 1188,4 para 1817,3 casos. O índice de transmissibilidade (Rt) nacional sobe de 1,35 para 1,43 e no continente aumenta de 1,36 para 1,43. Numa análise por regiões, Lisboa e Vale do Tejo (LVT) volta a ser a região do país mais afetada, com três mortes e 4.328 novos casos de Covid-19. O Norte tem três óbitos e 4.025 novas infeções.

O Centro tem mais dois óbitos e 925 casos, o Alentejo 216 infeções e o Algarve 273 casos.

Nas regiões autónomas, a Madeira soma uma morte e mais 636 casos e os Açores um óbito e 151 infeções.