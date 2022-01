Um homem de 80 anos morreu esta segunda-feira na sequência de uma discussão ocorrida em Frazão, no concelho de Paços de Ferreira.

De acordo com a GNR, o alegado agressor, de 42 anos, terá usado uma arma branca para atingir a vítima.

O suspeito foi retido por populares e detido pela GNR.

A Polícia Judiciária tomou conta da ocorrência.

No local esteve a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa.