Mondim de Basto. GNR deteve cinco homens por caça ilegal

A GNR deteve cinco homens por caça ilegal em duas situações distintas que se verificaram no concelho de Mondim de Basto, anunciou o comando territorial de Vila Real.

Os homens possuem idades compreendidas entre os 25 e os 58 anos e foram detidos em duas ações distintas que decorreram no sábado e no domingo.

Segundo explicou a GNR, em comunicado, no decorrer de uma ação de fiscalização ao exercício do ato venatório, os elementos do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Vila Real detiveram dois suspeitos por estarem a caçar com recurso a meios não permitidos, nomeadamente o chamariz, e a menos de 250 metros de habitações.

Num segundo caso os elementos do NPA detiveram em flagrante três homens por estarem no exercício da caça em terreno não cinegético, ou seja, terreno onde não é permitida a caça, nomeadamente em povoados, numa faixa de proteção de 250 metros.

No decorrer destas ações foram apreendidos 290 cartuchos carregados com chumbo de calibre 12 e cinco armas de caça, cinco livretes de manifesto de arma, cinco cartas de caçador, cinco cadeados de gatilho, cinco estojos de arma de caça, uma coluna de som, de canto de pássaros (chamariz) e três bolsas de transporte de munições.

Os detidos foram constituídos arguidos e vão ser presentes ao Tribunal Judicial de Vila Real para aplicação de eventuais medidas de coação.

A GNR relembra que “quem capturar espécies não cinegéticas, com recurso à utilização de meios e processos não autorizados, incorre num crime contra a preservação da fauna e das espécies cinegéticas e é punido com pena de prisão até seis meses ou com pena de multa até 100 dias”.