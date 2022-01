​Covid na Madeira. Quem dá positivo nos testes de antigénio não precisa de PCR

A partir de segunda-feira, quem testar positivo à Covid-19 através de um teste antigénio e não tenham sintomas, não precisam de ligar para as autoridades de saúde, nem fazer um teste PCR.



“Se fazemos um teste e ficamos positivos, não precisamos telefonar para a UESP [Unidade de Emergência em Saúde Pública] porque não precisamos de fazer PCR, porque já está registado”, explicou o secretario Regional da Saúde, Pedro Ramos, em conferência de imprensa, esta tarde no Funchal.

O governante disse ainda que o teste de antigénio será o suficiente para “cinco dias depois, receber um documento que permite dizer ‘eu fui positivo e que de acordo com as novas regras da Região Autónoma da Madeira posso voltar à minha vida, dentro do normal, posso voltar à atividade’, com a obrigatoriedade de usar a máscara sempre”.

Pedro Ramos diz que desta forma está a poupar-se dinheiro e recursos humanos.

“Não vamos conseguir recursos, não vamos gastar muito mais dinheiro fazendo um teste quando o anterior e o teste rápido de antigénio já têm especificidade e têm validade”, argumentou.

Ramos diz ainda que a ideia é dar prioridade aos que estão com sintomas. “Nós temos de ficar preocupados com os cidadãos que têm sintomas e que sintam que a sua doença está a ser agravada. Cidadãos assintomáticos, cidadãos que estão a evoluir muito bem não precisam de telefonar para a Unidade de Emergência da Saúde Pública”, reforçou.

As novas regras de isolamento na Madeira entram em vigor amanhã. Naquela região autónoma, a partir de segunda-feira, o tempo de isolamento passa a ser apenas de cinco dias.