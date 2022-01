Covid-19: Incidência e Rt continuam a subir em Portugal

Os dados do Rt e da incidência de novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias - indicadores que compõem a matriz de risco de acompanhamento da pandemia - são atualizados pelas autoridades de saúde à segunda-feira, à quarta-feira e à sexta-feira.

O Rt estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus.

O índice de transmissibilidade (Rt) nacional sobe de 1,35 para 1,43 e no continente aumenta de 1,36 para 1,43.

A taxa de incidência nacional disparou de 1.182,7 para 1.805,2 casos por 100 mil habitantes e no continente de 1.188,4 para 1.817,3 casos.

A taxa de incidência e o índice de transmissibilidade (Rt) voltaram a aumentar esta segunda-feira e estão a empurrar Portugal cada vez mais no zona vermelha da matriz de risco.

Portugal regista esta segunda-feira mais 10 mortes e chega aos 19 mil óbitos desde o início da pandemia, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Nas últimas 24 horas foram contabilizados 10.554 novos casos de Covid-19.

Nos hospitais portugueses há agora 1.167 pessoas internadas com Covid-19, no conjunto das enfermarias e unidades de cuidados intensivos. São mais 86 doentes em comparação com o dia anterior.

Analisando apenas a situação nas unidades de cuidados intensivos (UCI), há menos uma pessoa internada, num total de 147 pacientes mais graves.

A covid-19 provocou 5.441.446 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.