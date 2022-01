Câmara de Lisboa está a tentar aumentar a rede de testes na cidade

Veja também:

A Câmara Municipal de Lisboa está a tentar aumentar a rede de testagens na cidade. Uma garantia avançada pela autarquia, que assegura ainda que “nunca se fizeram tantos testes na cidade como em novembro e dezembro”.

Questionado pela Renascença sobre o encerramento dos centros de testagem no último fim-de-semana, o gabinete de Carlos Moedas explica que os centros “apenas encerram aos domingos e feriados”, desde que arrancou o protocolo, que é assim que funciona. Coincidiu os feriados de Natal e dia 1 terem sido a um sábado.

Estas paragens “estão definidas desde o início de funcionamento destes locais”, refere a mesma nota, “de acordo com as disponibilidades de recursos de quem presta este serviço”. Ainda assim, a CML tentou impedir o encerramento dos centros. Diz que “tem tentado junto de laboratórios encontrar mais parceiros para expandir a rede, mas, até ao momento, não tem sido possível.”

A autarquia sublinha que “a rede municipal de testagem tem aumentado”, já foram reforçados na capital os horários e os locais disponíveis para a realização de testes à Covid 19. O protocolo com as farmácias também permitiu alargar para o exterior a testagem.

Confrontada com o caos no aeroporto de Lisboa, onde muitas pessoas sem viagem marcada foram tentar fazer um teste de despiste à Covid, por não encontrarem locais alternativos, a autarquia responde com números.

Só no mês de dezembro, foram realizados 498.543 testes em Lisboa. A esmagadora maioria, mais de 445 mil, em farmácias (SNS+CML) e os restantes, 53.487 nos Centros Unilabs.

“A CML tudo tem feito para ter, e continuar a tentar encontrar as melhores soluções disponíveis no mercado para fazer face a tanta procura”, garante a nota.

Todos os horários dos centros de testagem estão atualizados e disponíveis para consulta em : https://www.lisboa.pt/agenda/municipio/detalhe/210...