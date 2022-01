Aulas presenciais vão mesmo começar na próxima segunda-feira

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Lacerda Sales, reafirmou esta segunda-feira que as aulas presenciais vão recomeçar na próxima segunda-feira, 10 de janeiro.

O governante afasta a hipótese do adiamento dos alunos às escolas ser adiado devido ao aumento de casos de Covid-19.

"Penso que essa medida não está garantidamente sobre a mesa. E, portanto, as aulas começam no dia 10 de janeiro para as crianças, porque essa é uma medida fundamental para a saúde física, mental, social e psicológica das nossas crianças", afirmou Lacerda Sales.