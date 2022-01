Prisão preventiva para homem que violou grávida na Passagem de Ano

A Polícia Judiciária deteve um homem, de 27 anos, pela prática do crime de violação sobre uma mulher, de 26 anos, grávida de seis meses.

“Os factos ocorreram pela hora de jantar do dia 31/12/2021, numa residência onde viviam várias pessoas em regime de arrendamento, tendo o abusador aproveitado a ausência do companheiro da vítima, com uma gravidez com cerca de seis meses, para levar a cabo as sevícias sexuais contra aquela”, descreve o comunicado enviado à redação.

Após várias diligências, o suspeito veio a ser detido nas primeiras horas da madrugada do dia 1 de janeiro.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.