Piratas informáticos atacam sites do Expresso e SIC

“O grupo confirma que os sites do Expresso e da SIC, bem como algumas das suas páginas nas redes sociais, estão temporariamente indisponíveis, aparentemente alvo de um ataque informático, e que estão a ser desencadeadas ações no sentido de resolver a situação”, refere fonte oficial do grupo à Renascença. A mesma mensagem foi partilhada na conta de Twitter do Tribuna, a secção de desporto do Expresso, que terá escapado ao ataque.







De acordo com a estação, “o site da revista Blitz também foi afetado pelo ataque ‘ransomware’”.

“Os dados serão vazados caso o valor necessário não for pago. Estamos com acesso nos painéis de ‘cloud’ (AWS) entre outros tipos de dispositivos. O contacto para o resgate está abaixo”, pode ler-se na mensagem disposta pelo grupo no endereço do semanário.

Na página do Twitter do jornal, o grupo, que foi o mesmo que mandou abaixo o sistema informático do Ministério da Saúde, no mês de dezembro, publicou um link do Telegram com a legenda “Lapsus$ é oficialmente o novo presidente de Portugal”.

[notícia atualizada às 12h30]