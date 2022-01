Piratas informáticos atacam jornal Expresso e exigem resgate

O jornal Expresso foi atacado por um grupo de piratas informáticos, conhecido como o Lapsus Group, na madrugada deste domingo.

Quando se acede ao site é possível ver uma mensagem que exige o pagamento de um resgate para a desbloquear o acesso. “Os dados serão vazados caso o valor necessário não for pago. Estamos com acesso nos painéis de cloud (AWS) entre outros tipos de dispositivos. O contacto para o resgate está abaixo.”

Na página do Twitter do jornal, o grupo, que foi o mesmo que mandou abaixo o sistema informático do Ministério da Saúde, no mês de dezembro, publicou um link do Telegram com a legenda “Lapsus$ é oficialmente o novo presidente de Portugal”.