Cruzeiro no porto de Lisboa com casos Covid-19 já não segue viagem

Já não vai completar a viagem o navio cruzeiro "Aidanova" que, na sexta-feira, chegou ao porto de Lisboa com vários casos Covid-19 entre passageiros e tripulantes.

Fonte do porto de Lisboa disse à Renascença que, aos 52 casos identificados, juntam-se agora mais 12 pessoas infetadas (oito tripulantes e quatro passageiros.

Estão todos vacinados e assintomáticos ou com sintomas ligeiros.

O navio, com mais de quatro mil pessoas a bordo, pretendia passar o ano na Madeira e chegar depois a Lanzarote, nas ilhas Canárias.

Todos os passageiros – à exceção dos infetados - vão desembarcar entre as 6h00 e as 15h00. Seguem depois, por via aérea, para os seus países de origem.