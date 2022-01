11.080 infetados e 14 mortes. Novos casos de Covid-19 descem, mas internamentos sobem

Veja também:

Portugal registou 11.080 novas infeções com o coronavírus SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas, mais 14 mortes. Segundo os números da Direção-Geral da Saúde (DGS) há a registar um aumento dos internamentos.



O boletim epidemiológico diário contabiliza este domingo 1.081 internamentos (mais 58 face a sábado), 148 dos quais em unidades de cuidados intensivos (mais seis).

Os casos ativos voltaram a aumentar nas últimas 24 horas, totalizando 203.322, mais 7.099 do que no sábado , e recuperaram da doença 3.967 pessoas, o que aumenta o total nacional de recuperados para 1.201.704.

Das 14 mortes, cinco ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, quatro no Norte, uma no Centro, duas no Alentejo, uma no Algarve e uma na Madeira.

A maioria das vítimas mortais foi registada na faixa etária dos 80+ (oito), depois nos 50-79 (cinco) e uma morte nos 50-59.



Segundo estes dados, em 24 horas 3.967 pessoas recuperam da doença e há mais 2.566 sob vigilância.

O maior número de novos casos diagnosticados situa-se no grupo etário 40-49 (18,70%), seguido pelo 20-29 (18,30%), depois o 30-39 (17.26%) e do 50-59 (14,86%).