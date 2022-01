Sismo de 4,4 sentido no Algarve

O Instituto Português do Mar e Atmosfera registou um sismo sentido em várias zonas do Algarve. De acordo com o IPMA, o abalo teve uma intensidade de 4,4 na escala de Richter e registou-se

as 21h03, a 12 quilómetros de profundidade e a cerca de 80 quilómetros de Olhão.

Contactado pela Renascença, o Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro revela que receberam vários telefonemas de pessoas que sentiram o fenómenos, mas não há indicação de danos materiais ou humanos.

Na conta do IPMA na rede social Twitter, várias pessoas relatam que sentiram o abalo em zonas tão diversas como Lagoa, Faro, Portimão, Vila Real de Santo António e Tavira, mas também já na cidade alentejana de Beja.