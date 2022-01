​Músicos portugueses começam o ano em protesto e com perfis de luto

Vários músicos portugueses uniram-se no primeiro dia do ano numa ação de protesto pela situação do setor.

Por volta das 21h30, nas redes sociais, artistas como António Zambujo, Miguel Araújo, Pedro Abrunhosa, João Só, Fábia Rebordão, Tiago Bettencourt, Carlão, Barbara Tinoco, ou grupos Xutos e Pontapés, Blindzero, Os quatro e Meia, Blastedmechanism estiveram em direto. No entanto, esse direto não foi nenhuma apresentação musical, mas sim um vídeo de três minutos e meio com uma imagem negra.

Esta ação conta também com humoristas como César Mourão, Nilton e Gel ou fadistas como Ricardo Ribeiro e Aldina Duarte.

A esta iniciativa juntaram-se também estruturas ligas ao setor como por exemplo a produtora Everything is New ou o Teatro Tivoli.