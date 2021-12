PSP vai estar atenta às festas particulares durante a passagem de ano

À Renascença , a subcomissária do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP Laura Bicheiro assegura que as autoridades vão estar atentas, sobretudo, às festas particulares.

A PSP garante que vai reforçar os meios para fazer cumprir as normas em vigor durante as festas de passagem de ano.

A subcomissária da PSP apela ao cumprimento das regras e avisa que há coimas para quem estiver em incumprimento.

“Apelamos a que as pessoas cumpram, que não tomem esse tipo de atitudes, mas nós fazemos aplicar as leis e são aplicadas contraordenações, caso as pessoas não cumpram aquilo que está estabelecido”, sublinha Laura Bicheiro, dando nota que as coimas vão dos 100 aos 500 euros.

Na capital do país, a PSP vai posicionar-se em zonas que habitualmente têm muita vida noturna.

“Falamos particularmente naqueles locais em que é habitual uma grande concentração de pessoas nesta época festiva, nomeadamente a Praça do Comércio, o Bairro Alto e Cais do Sodré”, exemplifica, reforçando que “uma vez que todos os eventos e festas relacionados com a passagem de ano foram cancelados”, as pessoas não devem deslocar-se para estes locais para que não haja concentração de pessoas.

Além do controlo das ruas, a PSP vai também ter montado um dispositivo para fazer a fiscalização das pessoas que circulam nas estradas.

“Esta também é uma vertente que nos preocupa, como é uma altura de festa e de alguns excessos”, afirma Laura Bicheiro, relembrando algumas das principais medidas de segurança: “se conduzirem, não ingiram bebidas alcoólicas, utilizar sempre o cinto de segurança, não utilizar o telemóvel enquanto conduzem, cumprir os limites de velocidade impostos por lei e adotar sempre uma condução preventiva e cautelosa”.