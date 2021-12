Novo recorde. 30 mil novos infetados e incidência acima de mil, mas menos internados

Veja também:

O R volta a subir, fixando-se agora a 1,35 a nível nacional e a incidência ultrapassa agora os 1.100 casos por 100 mil habitantes. Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais 18 mortos e 30.829 infetados com Covid-19.

São alguns dados do relatório diário da Direção-Geral da Saúde desta sexta-feira.

Há, no entanto, uma diminuição do número de internados, sendo agora um total de 1.024, menos 10 do que ontem, dos quais 145 em cuidados intensivos, mais um do que ontem.

Só na região de Lisboa e Vale do Tejo registaram-se quase metade dos novos casos (14..903), seguida da região Norte com 9.435 e o Centro com 3.340. Abaixo das mil novas infeções estão o Algarve, com 978, a Madeira com 914, o Alentejo com 911 e os Açores com 348.

Quanto à distribuição etária, a faixa com maior número de novos casos é novamente nos que têm entre 20 e 29 anos, com 6.023 casos (quase 20% do total), seguida da faixa das pessoas entre os 40 e os 49 anos, com 5.698 casos, e depois a faixa entre os 30 e os 39 anos, com 5.285 novas infeções.

Das 18 vítimas mortais, 10 tinham mais de 80 anos, seis entre os 70 e os 79 anos, uma entre os 60 e 69 anos e uma entre os 40 e os 49 anos.



Desde o início da pandemia, Portugal registou 1.389.646 casos da doença, dos quais 1.191.979 conseguiram recuperar e 18.955 acabaram por morrer.