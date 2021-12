Governo dos Açores garante apoio às famílias afetadas pelo mau tempo

O presidente do Governo dos Açores garantiu esta sexta-feira “apoio e solidariedade” do executivo, em articulação com a Câmara de Ponta Delgada, para as 15 pessoas das Feteiras que viram as casas afetadas pelo mau tempo “retomarem a normalidade”.

O chefe do executivo PSD/CDS-PP/PPM, José Manuel Bolieiro, referia-se ao alojamento, limpeza e recuperação das 13 casas e respetivo mobiliário e eletrodomésticos, danificados pelas inundações de lama provocadas pelo transbordo de uma ribeira naquela freguesia do concelho de Ponta Delgada.

De acordo com Bolieiro, que falava no local, as famílias que passaram a noite em casa de familiares “já estão todas realojadas, com os serviços sociais do município e do governo a tratar do assunto”.

“Está tudo encaminhado”, frisou.