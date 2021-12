Escolas de acolhimento recebem, em média, mais de 500 alunos e servem mais de quatro mil refeições por dia

Em comunicado, o Ministério da Educação refere que “durante esta semana de pausa letiva do Natal, as cerca de 800 escolas de acolhimento, a funcionar de norte a sul do país, receberam uma média diária superior a 500 alunos, na sua maioria filhos ou dependentes de trabalhadores de serviços essenciais”.

Durante este período, “foram ainda servidas, em média, mais de 4 mil refeições por dia”.

O Ministério de Tiago Brandão Rodrigues recorda, no entanto, que “o apoio alimentar a alunos abrangidos pela Ação Social Escolar, em semanas de pausa letiva, é anterior à pandemia”.

Entre os acolhimentos e as refeições servidas, a região que deu mais resposta a solicitações de alunos e famílias foi a de Lisboa e Vale do Tejo, seguida pelas regiões Centro, Norte, Alentejo e Algarve.

As escolas de acolhimento voltam a abrir portas na próxima semana, durante a chamada semana de contenção de contactos.