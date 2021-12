Despiste de moto 4 provoca um morto no Cartaxo

O despiste de uma moto 4, no concelho do Cartaxo, provocou esta sexta-feira um morto, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém.

O alerta para o acidente foi dado às 16h55, na freguesia de Ereira e Lapa, na Lapa.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos 16 elementos e vários veículos dos bombeiros, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), o núcleo de investigação de acidentes de viação da GNR, uma ambulância do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e os respetivos psicólogos.

Fonte da GNR adiantou à Lusa que o acidente ocorreu dentro de uma localidade, não sendo necessário cortar o trânsito.

Desconhece-se ainda a idade da vítima.