Cruzeiro retido em Lisboa após surto de Covid-19

Um cruzeiro com mais de mil passageiros a bordo está atracado no porto de Lisboa com um surto de Covid-19 a bordo.

O navio partiu da Alemanha e tinha Lanzarote, nas Canárias, como destino. A passagem de ano deveria acontecer ao largo do Funchal (Madeira).

Mas a pandemia trocou as voltas a estes turistas. A notícia é avançada nesta sexta-feira pela CNN, segundo a qual o “Aidanova” ficou retido no terminal de Santa Apolónia depois de vários membros da tripulação terem testado positivo à Covid-19.

Serão pelo menos 17 os infetados com o novo coronavírus, o que obrigou o navio a atracar em Lisboa e com ordem para que ninguém saia, pelo menos, até dia 2, domingo.