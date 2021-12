Covid-19. Santa Maria com "aumento muito acentuado" de casos em pediatria

Veja também:

Desde o último fim de semana está a aumentar a procura e os internamentos nos principais hospitais. É o caso do Santa Maria, em Lisboa.

Ao que a Renascença apurou, a procura triplicou no maior hospital do país em relação às últimas três semanas.

A urgência para doentes com Covid-19 está a atender uma média de 150 pacientes por dia, sendo que 40% são casos ligeiros.

Há, ainda, uma média de 10 internamentos por dia.

No caso da pediatria, fonte do gabinete de comunicação do Hospital de Santa Maria indica que há, nesta altura, nove crianças internadas com Covid-19 e outras três em isolamento.

Também na maternidade, há quatro grávidas infetadas que vieram transferidas de outros hospitais, sobretudo não vacinadas.

No total, no internamento Covid, o Hospital de Santa Maria tem nesta altura 67 pessoas, nove das quais em cuidados intensivos.