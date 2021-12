Cinemas com conflitos nas entradas devido a “entropia” das medidas da DGS

Veja também:

“Desânimo, incompreensão e até conflitualidade na entrada” dos cinemas. É o cenário que a Associação Portuguesa de Empresas Cinematográficas (APEC) descreve em resultado das novas medidas decretadas pela Direção-Geral de Saúde (DGS) para o acesso às salas de cinema.

A associação que representa a maioria dos exibidores lamenta que, “em momento algum destes dois anos de pandemia”, tenha sido “chamada a pronunciar- se ou sequer a ser ouvida sobre as medidas ou sucessivas restrições que o Governo veio a impor à sua atividade”.

Em comunicado enviado à Renascença, os exibidores acusam o Governo de fazer “tábua morta” das suas “diversas exposições”. As críticas estendem-se também à Direção-Geral da Saúde (DGS) – a APEC lamenta que as orientações tenham sido alteradas duas vezes.

“As últimas medidas restritivas foram extraordinariamente impactantes na atividade de exibição cinematográfica, pois criam a sensação de que ir a um cinema é potencialmente mais arriscado do que ir a um restaurante, Bingo ou Casino (menos restritivas)”, refere a APEC no comunicado.

Os exibidores de cinema indicam que “têm feito um esforço extraordinário por forma a preparar as suas equipas” para seguir as normas, mas “com este ritmo e a pouca margem temporal para as implementar está a ficar tremendamente complicado”, apontam.