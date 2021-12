Mais de 28 mil novos casos de Covid-19. Novo recorde de infeções pelo terceiro dia

Nos hospitais portugueses há agora 1.034 pessoas internadas com Covid-19 , no conjunto das enfermarias e unidades de cuidados intensivos. São mais 63 doentes em comparação com o dia anterior.

Em c ontactos de vigilância estão 159 mil pessoas , uma subida de 17 mil em comparação com o boletim anterior da Direção-Geral da Saúde.

O país tem agora 158 mil casos ativos de Covid-19, são mais 22.404 no espaço de um dia. Esta quinta-feira é o dia com mais casos ativos desde 4 de fevereiro deste ano, em que havia 161.442 casos ativos,

Lisboa e Vale do Tejo (LVT) volta a ser a região do país mais afetada, com quase 13.755 infeções no espaço de um dia e seis mortes por Covid-19.

O Norte tem mais três mortes e 9.409 novas infeções, o Centro dois óbitos e 3.202 casos, o Alentejo uma morte e 935 infeções e o Algarve quatro mortes e 549 casos.



Nas regiões autónomas, a Madeira soma mais 563 casos e os Açores 246 infeções e nenhum óbito nas últimas 24 horas.

Portugal está cada vez mais no lado vermelho da matriz de risco, que combina os indicadores taxa de incidência e o índice de transmissibilidade (Rt).

A taxa de incidência nacional disparou é de 923,4 casos por 100 mil habitantes e no continente de 927,6 casos.

O índice de transmissibilidade (Rt) está nos 1,29 no total nacional e de 1,30 no continente.

A Direção-Geral da Saúde reduziu para sete dias o tempo de isolamento para casos positivos assintomáticos de Covid-19 e contactos considerados de alto risco.

"A Direção-Geral da Saúde informou esta quinta-feira o Ministério da Saúde que o período de isolamento passa de 10 para 7 dias para as pessoas infetadas assintomáticas e para os contactos de alto risco", lê-se no curto comunicado das autoridades de saúde.

Evolução da Covid-19 em Portugal