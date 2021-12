DGS reduz para sete dias isolamento por Covid-19 e contactos de alto risco

Veja também:

A Direção-Geral da Saúde reduziu para sete dias o tempo de isolamento para casos positivos assintomáticos de Covid-19 e contactos considerados de alto risco.

"A Direção-Geral da Saúde informou esta quinta-feira o Ministério da Saúde que o período de isolamento passa de 10 para 7 dias para as pessoas infetadas assintomáticas e para os contactos de alto risco", lê-se no curto comunicado das autoridades de saúde.

"Esta decisão está alinhada com orientações de outros países e resulta de uma reflexão técnica e ponderada, face ao período de incubação da variante agora predominante, a Ómicron. A operacionalização desta decisão técnica, pela necessidade de atualização de normas e de reparametrização do sistema de informação, estará concluída o mais brevemente possível, no decurso da próxima semana", acrescenta.



Em declarações à RTP 3, a diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, esclareceu que as novas regras entram em vigor na próxima semana.

Quem está em isolamento profilático terá de ter teste negativo ao sétimo dia para poder retomar a vida normal. A regra aplica-se também a quem não estiver vacinado, adiantou Graça Freitas.

A diretora-Geral da Saúde revelou ainda que os vacinados já com a dose de reforço e recuperados da doença mesmo que considerados contactos de alto risco não têm de cumprir isolamento profilático. No entanto, têm de manter algumas cautelas, nomeadamente uso de máscara e distanciamento.

As crianças não vacinadas ou que ainda não tenham o esquema vacinal completo também terão de cumprir isolamento durante sete dias, se consideradas contactos de alto risco.

Graça Freitas admitiu ainda voltar a encurtar os tempos de isolamento, considerando que "esta situação está em aberto", dada a pouca informação que ainda existe sobre a variante Ómicron.

A decisão, agora conhecida, surge um dia depois da Região Autónoma da Madeira ter reduzido para cinco dias o período de isolamento de infetados assintomáticos e de quem contactou com casos positivos, acabando mesmo com a quarentena de contactos vacinados com a terceira dose.