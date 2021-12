Açores com nove centros de testes esta sexta-feira

Os Açores vão ter, na sexta-feira, nove postos de testagem à Covid-19 em Casa Aberta (sem marcação), após quase 2.900 testes feitos no primeiro dia da operação realizada pelo Governo Regional, revelou a secretaria da Saúde esta quinta-feira.

Em nota de imprensa, a secretaria Regional informa que "no primeiro dia da operação de testagem nos Açores para despiste da Covid-19 em regime de casa aberta foram realizados 2.898 testes nas ilhas de São Miguel e Terceira".

Na sexta-feira, aos cinco postos de testagem existentes juntam-se mais dois, nos concelhos de Vila Franca do Campo e da Povoação, na ilha de São Miguel, acrescenta a Secretaria.

"Em São Miguel, os centros de testagem da USISM [Unidade de Saúde de Ilha] em Ponta Delgada, Ribeira Grande e Nordeste, realizaram um total de 938 testes", descreve-se no comunicado.

Já o Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, "realizou 313 testes na quarta-feira e 255 até às 18h00 de hoje", acrescenta.

Na ilha Terceira, "foram testadas 450 pessoas na Praia da Vitória e 942 em Angra do Heroísmo".

"Todos os centros de testagem reabrem na sexta-feira, e a lista aumenta com a inclusão dos Centros de testagem de Vila Franca do Campo e da Povoação. Os interessados podem dirigir-se aos centros mais próximos, sem agendamento", refere a Secretaria Regional.

Assim, na sexta-feira, há testes de despiste ao SARS-CoV-2, que provoca a Covid-19, na Unidade de Saúde da Lagoa e na do Nordeste, entre as 09h00 e as 13h00.

O mesmo horário vai ser praticado em Vila Franca do Campo, no Centro Paroquial da Igreja Matriz.

Em Ponta Delgada, no Pavilhão Municipal Carlos Silveira (Junto à escola da Mãe de Deus), a testagem decorre entre as 10h00 e as 17h30.

No mesmo concelho, no pavilhão junto à Urgência do Hospital do Divino Espírito Santo, há testes Covid-19 entre as 14h00 e as 20h00.

Na Povoação, o Centro de Saúde está disponível para a testagem entre as 09h00 e as 16h00.

Na Ribeira Grande, também no Centro de Saúde, os testes realizam-se entre as 09h00 e as 15h00.

Na ilha Terceira, o concelho da Praia da Vitória faz testes no Pavilhão junto ao estádio municipal e, o de Angra do Heroísmo, realiza-os no Pavilhão Multiúsos da Vinha Brava.

Ambos os locais funcionam entre as 09h00 e as 16h00.

O executivo açoriano comparticipa um teste rápido de antigénio por semana, realizado em farmácias, mas apenas 14 em quatro ilhas (São Miguel, Terceira, Pico e Santa Maria) aderiram ao protocolo.

Numa altura em que é obrigatória a apresentação de testes negativos para participar em eventos, está prevista também a criação de uma convenção com laboratórios, mas ainda não foi anunciada a lista dos aderentes.