Vila Real de Santo António. Mau tempo atingiu escola que já estava sem telhado

A chuva da última semana causou danos significativos na Escola Básica 2,3 D José I, em Vila Real de Santo António. À Renascença, o diretor do agrupamento de escolas, Eduardo Cunha, descreve o “caos” no estabelecimento de ensino que estava, desde outubro, sem telhado devido a obras para a remoção de amianto.

“Neste momento, o chão encontra-se bastante danificado. Temos problemas ao nível dos quadros elétricos, continuamos com muita humidade dentro da escola e muita água a cair dos tetos. É o caos”, resume Eduardo Cunha.

Os prejuízos são, para já, “incalculáveis”, adianta o diretor do agrupamento escolar que culpa o empreiteiro responsável pela obra de remoção do telhado de fibrocimento com amianto pela situação em que se encontra o estabelecimento de ensino.

“O empreiteiro destelhou a escola a 5 de outubro e, a partir daí, não fez mais serviço,” conta. “Não cumpriu prazos. Não comprou material. Não fez obra”, explica o diretor do agrupamento.

O regresso às aulas presenciais dos 455 alunos, que se encontram em casa com aulas "online" desde 22 de novembro, está previsto para 10 de janeiro, mas a data pode vir a ser adiada.

“Não podemos comprometer com essa data porque os danos são muitos, mas vamos fazer todos os esforços”, promete o diretor.