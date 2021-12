Transparência e Integridade aponta “conflito de interesses” no processo Abramovich

A presidente da Associação Transparência e Integridade, Susana Coroado, diz que pode ter havido um conflito de interesses na atribuição de nacionalidade portuguesa ao multimilionário Roman Abramovich.

Abramovich conseguiu a nacionalidade portuguesa ao abrigo de uma lei, de 2014, que abre a porta a descendentes de judeus sefarditas expulsos de Portugal no século XV. Recentemente, Alexei Navalny, um dos grandes opositores de Vladimir Putin, disse que esse processo tinha sido baseado em subornos.

Susana Coroado não comenta a acusação de Navalny, por não apresentar provas do que diz, mas sublinha que a atribuição da nacionalidade portuguesa a Abramovich é pouco clara.

“As autoridades portuguesas têm a palavra final sobre a quem é atribuída a cidadania, mas essa decisão é feita com base na certificação de uma entidade privada, que é a Comissão de Certificação do Sefardismo da Comunidade Judaica Portuguesa faz. Portanto, aqui o problema é que o Estado português está a delegar, ou a basear as suas decisões, numa entidade privada. O que poderia não trazer problemas de maior, se não fosse, por um lado, nós não sabermos bem quais são os procedimentos que são feitos por esta comissão e por haver aqui um conflito de interesses porque esta comissão que certifica é também uma entidade representante da comunidade judaica que tem recebido muitos donativos do próprio Abramovich”, diz à Renascença a presidente da Transparência e Integridade.

Como exemplo das dúvidas que o processo levanta, Susana Coroado aponta um dado curioso. “É muito interessante que a deputada Constança Urbano de Sousa, depois de ter deixado de ser ministra da Administração Interna com a tutela deste procedimento, tenha tentado alterar a lei no Parlamento, não para acabar com a lei em si, mas para reforçar os procedimentos porque já havia suspeitas de que poderia estar a haver alguma facilitação neste processo, e não conseguiu porque o seu próprio partido se virou contra ela”, diz.

"Abramovich não precisava da nacionalidade portuguesa para se deslocar"



As acusações feitas por Navalny já foram rejeitadas esta quarta-feira por Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, e o antigo ministro António Martins da Cruz, que pertenceu ao Governo social-democrata de Durão Barroso, não vê razões para discordar do seu atual sucessor.

“Se o caso de Abramovich cabe na lei que foi aprovada pelo Parlamento português, os serviços do Ministério da Justiça tinham que lhe atribuir a nacionalidade. Aliás, deve ser dito que o senhor Abramovich não precisava da nacionalidade portuguesa para se deslocar dentro dos países Schengen, portanto eu acho que a nacionalidade lhe foi atribuída segundo os parâmetros da lei”, diz.