​Testes Covid no Porto cancelados por laboratório com acordo com a Câmara

Se tinha teste Covid agendado para um dos postos de testagem da Câmara do Porto, atenção que pode ter sido cancelado.



Segundo a informação disponibilizada no "site" de agendamento de um dos laboratórios com o qual a autarquia tem acordo, a grande afluência verificada nos postos fez esgotar o número de testes gratuitos atribuídos pela autarquia para que fossem feitos até dia 31 de dezembro.

A Renascença sabe que quem tinha marcações para os postos da Poc Medical Care está a receber indicação de cancelamento, sem que seja dada alternativa dentro das mesmas datas. A informação adianta, no entanto, que vai existir novo plano de testagem que arranca dia 1 de janeiro e que as marcações para essa nova fase começam amanhã dia 30.

Contactada pela Renascença a autarquia refere que quem viu o agendamento cancelado ainda tem em funcionamento mais 12 postos de testagem, da Unylabs e da Germano de Sousa.

A Câmara do Porto refere que o que estava acordado com os três laboratórios era a realização de 100 mil testes durante este mês de dezembro, distribuídos igualmente pelos três laboratórios, por um total de 18 postos de testagem. Em janeiro, o acordo será renovado, com os mesmos laboratórios, para mais 100 mil testes a realizar durante o primeiro mês do ano, o que representa uma verba de um milhão de euros.