Quer ir ao cinema ou ao teatro? Se for vacinado não precisa de teste negativo

Em 21 de dezembro, o primeiro-ministro, António Costa, anunciou que o acesso a eventos culturais e desportivos passava a depender da apresentação de teste negativo à Covid-19, desde as 00h00 de sábado e até 9 de janeiro, independentemente do número de espectadores.

A orientação sobre lotação dos espaços culturais, atualizada com data desta e disponível no ‘site’ oficial da DGS, define que o acesso a “eventos de natureza cultural” está dependente da apresentação “de um dos seguintes documentos”: certificado digital COVID; comprovativo de vacinação que ateste o esquema vacinal completo há pelo menos 14 dias; comprovativo de realização laboratorial de teste com resultado negativo.

A resolução do Conselho de Ministros define que o acesso a estes eventos depende “da apresentação de certificado digital COVID da UE nas modalidades de certificado de teste ou de recuperação” ou “da apresentação de outro comprovativo de realização laboratorial de teste com resultado negativo”.

A orientação 028 da DGS, de 28 de maio do ano passado, cuja nova revisão foi divulgada esta terça-feira, prevê que o acesso às “salas de exposição cinematográfica” poderá também acontecer mediante “a realização de teste rápido de antigénio na modalidade de autoteste (colheita nasal) com resultado negativo”, caso o espectador não tenha certificado digital COVID, comprovativo de vacinação ou comprativo da realização de teste laboratorial com resultado negativo.

Esta orientação define ainda que, até 9 de janeiro, “é proibida a ingestão de quaisquer alimentos ou bebidas no interior das salas de exposição cinematográfica, sendo obrigatória a utilização de máscara facial”.

Álvaro Covões criticou DGS

O promotor de espetáculos, Álvaro Covões, criticou esta terça-feira as medidas de combate à Covid-19 impostas à cultura.

Em entrevista à Renascença, o diretor da Everything is New interrogou-se: “quem é que vai para uma fila quatro horas para fazer um teste para ir ao cinema?”

O produtor de espetáculos é afirmativo ao dizer que a DGS “tem de ser responsabilizada”.

Nesta entrevista à Renascença, Álvaro Covões diz que “este país tem de se organizar de uma vez por todas. Se as autoridades de saúde e o Governo, com o apoio de muitos especialistas chegam a um acordo com um conjunto de regras, não podem vir dizer, afinal não cumpram estas regras”.

A medida estava a gerar diferentes interpretações e casos. Basta percorrer as bilheteiras de alguns dos eventos previstos para os próximos dias para encontrar casos díspares.

No caso do Concerto de Ano Novo no Coliseu de Lisboa, com a Strauss Festival Orchestra, a 10 de janeiro, surge a indicação clara que “não são aceites autotestes”. O promotor deste espetáculo explica que não aceita também “testes que não venham acompanhados do respetivo resultado laboratorial”.

Já o Circo Victor Hugo Cardinali, que está no Parque das Nações em Lisboa por estes dias, indica que além da apresentação dos testes PCR e antigénio, o público poderá fazer um autoteste “realizado no momento à porta do circo”. Neste caso, o autoteste é feito “sob verificação de um responsável do circo”.

Outro exemplo é o do espetáculo “A Nova Cinderela no Gelo”, com Carolina Deslandes, que está em cena até 5 de janeiro na AM Arena, em Matosinhos. Aqui, pode ler-se na bilheteira digital, que não é aceite teste rápido “em modalidade de autoteste, realizado no local”.