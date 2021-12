DGS corrige: é necessário um teste negativo para eventos culturais

A Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou a informação divulgada sobre as condições de acesso a eventos de grandes dimensões e a eventos de natureza cultural entre os dias 25 de dezembro e 2 de janeiro.

A informação divulgada de madrugada esclarece que é necessário apresentar um teste com resultado negativo.

"A Direção-Geral da Saúde (DGS) esclarece que, entre os dias 25 de dezembro e 2 de janeiro, o acesso a eventos de natureza cultural implica a apresentação de um comprovativo de realização laboratorial de teste ou a realização de teste rápido de antigénio na modalidade de autoteste (colheita nasal), nos termos da Circular Informativa Conjunta 011/DGS/INFARMED/INSA/100.20.200, com resultado negativo", lê-se no comunicado.

A anterior nota da DGS com orientações sobre lotação dos espaços culturais, divulgada na terça-feira, definia que o acesso a “eventos de natureza cultural” dependia da apresentação “de um dos seguintes documentos”: certificado digital COVID; comprovativo de vacinação que ateste o esquema vacinal completo há pelo menos 14 dias; comprovativo de realização laboratorial de teste com resultado negativo.

Uma orientação diferente do que havia sido decidido na última reunião do Conselho de Ministros e que agora foi corrigida.

A DGS justifica que, por lapso, foi publicada uma versão que não estava atualizada.

"Por lapso, foi publicada uma versão da Orientação 028/2020, que não estava atualizada nos pontos 16 e 17, e da Orientação 014/2021, no ponto 14, que clarificam as regras de acesso a estes eventos, e que, entretanto, já foram substituídas no site da DGS", lê-se no documento.