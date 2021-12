Covid-19. Redução do isolamento para sete dias "é possível e desejável", diz bastonário

Veja também:

A Ordem dos Médicos defende uma reavaliação do período de isolamento para casos de infeção por Covid-19.

Atualmente, esse período estabelecido pela Direção-Geral da Saúde (DGS) é de 10 dias, mas Miguel Guimarães defende uma redução para, apenas, sete dias.

Em entrevista à Renascença, o bastonário da Ordem dos Médicos considera que “faz todo o sentido que façamos aquilo que outros países já fizeram, encurtando para sete dias, com testagem, de modo a assegurar que o próprio e as pessoas com quem o próprio vai contactar ficam tranquilas”.

O bastonário acrescenta que esta alteração às regras não só “é possível” como “é desejável, porque isto tem um impacto grande no absentismo laboral e, por outro lado, na vida das pessoas e no combate à pandemia. É uma situação que a Direção-Geral da Saúde devia ter reavaliado e ainda não o fez”.

O apelo de Miguel Guimarães surge, precisamente, no dia em que o Governo Regional da Madeira decidiu reduzir para cinco dias o isolamento de assintomáticos e de contactos.