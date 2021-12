Contactei com um caso positivo. Tenho de fazer isolamento? Quanto tempo?

Veja também:

A Região Autónoma da Madeira reduziu esta quarta-feira o período mínimo de isolamento em caso de contacto com um caso positivo de Covid-19 para cinco dias, em vez dos dez usualmente praticados no resto do país.

Mas tanto na Madeira como no continente e nos Açores o período de isolamento depende de vários fatores e pode ser difícil de acompanhar e reter toda a informação. A Renascença ajuda por isso a compreender as regras.

10 dias na maioria dos casos

Na esmagadora maioria dos casos de contacto de alto risco o período de isolamento é de 10 dias. Com exceção agora da Madeira, quem tem contacto com um caso positivo deve cumprir isolamento profilático durante os dez dias seguintes. Deve ainda fazer um teste PCR – com prescrição passada pelo Serviço Nacional de Saúde – até ao quinto dia e no 10º dia. Se o resultado dos testes for negativo então a pessoa em questão pode voltar à sua vida normal.

Considera-se contacto de alto risco quem esteve em contacto direto com alguém que testou positivo à Covid-19 por um período superior a 15 minutos e a menos de um metro.

Caso o contacto tenha sido de baixo risco, isto é, sem ser em espaço fechado ou por menos de 15 minutos, então não existe obrigação de isolamento profilático nem de realização de teste, mas pede-se que a pessoa esteja atenta e que se isole caso comece a desenvolver algum sintoma de Covid-19.

As regras acima descritas aplicam-se a todo o país, exceto à Madeira, que a partir desta quarta-feira, dia 29 de dezembro, reduziu o período de isolamento de 10 dias para cinco. Contudo, em casos excecionais, que ficam ao critério das autoridades de saúde, o período pode ser aumentado para os 10 dias.

Isolamento para casos positivos

Os 10 dias de isolamento aplicam-se, por regra e sem contar com a Madeira, também aos casos de pessoas que testam positivo para a Covid-19. Nestes casos os 10 dias começam a contar a partir do início dos sintomas ou, caso não seja possível determinar essa data, a partir da obtenção do resultado positivo no teste à Covid. Uma das grandes diferenças em relação a quem faz isolamento profilático, por ser contacto de risco, é que a pessoa que teve um teste positivo não é obrigada a fazer novo teste para terminar o isolamento, bastando confirmar que ao final dos 10 dias já não tem sintomas há pelo menos três dias.

Também aqui, contudo, há exceções. Para começar, uma pessoa que ainda esteja sintomática pode ficar por tempo indeterminado em isolamento, até que os sintomas cessem. Mas também os imunodeprimidos são obrigados a fazer um mínimo de 20 dias de isolamento, independentemente de terem desenvolvido sintomas, ou não. Por fim, caso a pessoa positiva tenha desenvolvido doença grave, o período também é aumentado para 20 dias.

Cinco dias na Madeira, zero para quem está vacinado

Também nos casos positivos a Madeira veio baixar o período de isolamento para cinco dias, salvo casos em que a pessoa continua com sintomas, sendo que aí o isolamento deve manter-se até que estes desapareçam.

Ao diminuírem o período de isolamento, contudo, as autoridades madeirenses pedem aos infetados e contactos de risco que mantenham com mais rigor os outros cuidados, incluindo o uso de máscara.

Outra grande diferença das novas regras na Madeira é que aqueles que tenham o esquema vacinal completo e que tenham tido contacto com casos positivos ficam dispensados de isolamento, a não ser, evidentemente, que venham a testar positivo.

Segundo as a Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil da Madeira, as mudanças devem-se à predominância da variante Ómicron do vírus SARS-CoV-2 e à "atual evidência científica", que "sugere que a maior parte da transmissão" ocorre "no início do curso da doença", geralmente, nos dois dias "antes do início dos sintomas" e dois a três dias depois.

A decisão tomada pela Madeira vai ao encontro do que tem sido feito noutros países, como nos Estados Unidos. O Reino Unido também diminuiu o período de isolamento, mas para sete dias.