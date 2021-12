Cinco dias de isolamento? "Decisão vai ser comunicada na manhã de quinta-feira"

Veja também:

A Direção-Geral da Saúde vai anunciar esta quinta-feira de manhã a decisão sobre a redução para cinco dias do período de isolamento de pessoas infetadas com a Covid-19.

O anúncio foi feito esta quarta-feira à noite pela Diretora-Geral da Saúde em declarações à RTP3.

Graça Freitas diz que "Portugal está a equacionar a redução do período de isolamento, que está em fase de avaliação. A base é a probabilidade do que vai acontecer e o que se sabe sobre a história natural da doença: o período de incubação, transmissão e em que esta variante é mais infeciosa. É com base na informação que nos vai chegando que se consegue prever um equilíbrio entre a segurança e evitar que fiquem retidas em isolamento demasiado tempo", disse.