Aglomerados em centros de vacinação e testagem são um risco, alerta Sociedade de Pneumologia

Em comunicado, a SPP manifesta preocupação com os aglomerados de pessoas, mas também com a suspensão da vacinação nos dias festivos.

Na nota, a SPP constata que as enormes filas em centros de vacinação e postos de testagem contrariam as recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS).

"Se é recomendado o teletrabalho para evitar contactos no espaço laboral, se é prolongado o período de férias letivas, para atrasar o regresso das crianças à escola, e se é sugerida a limitação do número de pessoas nos festejos de Natal e passagem de ano, então não podem ser aceitáveis as longas filas e os longos períodos de espera à porta dos centros de testagem e de vacinação", pode ler-se.

Segundo o presidente da SPP, António Morais, “é urgente a criação de condições para o cumprimento das recomendações da DGS. Havendo um apelo à vacinação e à testagem da população, tem de haver a garantia de que estes procedimentos decorrem em segurança”.