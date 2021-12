TAP cancela voos devido a "pico de baixas" em tripulantes por Covid-19

A TAP confirmou à Renascença que um "pico de baixas de tripulantes" ligadas, maioritariamente à Covid-19, levou a cancelamentos de voos.

“A TAP tem estado a ajustar a operação, estando os passageiros afetados a ser acomodados noutros voos da companhia ou de companhias parceiras”, indica fonte oficial da companhia aérea.

A TAP não indicou o número de voos cancelados, mas, de acordo com as informações recolhidas através do site da ANA - Aeroportos de Portugal, esta segunda-feira registam-se pelo menos 11 cancelamentos de partidas de Lisboa.

Mais de 7.000 voos foram cancelados, em todo o mundo, no fim de semana de Natal, face à propagação da nova variante do vírus SARS-CoV-2, Ómicron, segundo dados do "site" FlightAware.

Só este domingo contabilizaram-se 2.000 cancelamentos de voos, 570 dos quais dizem respeito a viagens internacionais ou internas nos EUA.

No sábado, segundo a mesma página "online", já tinham sido cancelados quase 2.800 voos, e 970 dos quais dizem respeito a viagens com origem ou destino nos EUA, enquanto na sexta-feira verificaram-se 2.400 cancelamentos e 11.000 atrasos.