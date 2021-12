​Portugal pode atingir 37 mil casos diários de Covid a 7 de janeiro

Portugal pode atingir um máximo de 37 mil casos diários de Covid-19 em 7 de janeiro, avança a ministra da Saúde, citando previsões do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA).



“As previsões apontam para 37 mil casos no dia 7 de janeiro”, declarou Marta Temido em entrevista à SIC Notícias e à RTP.

No dia em que Portugal registou uma forte subida de novos casos, ultrapassando os 27 mil infetados, a ministra admite que as estimativas e as previsões dos modelos matemáticos chegaram “com uma ligeira aceleração”.

“Estimávamos este número de novos casos para o dia 29 e chegou ontem”, afirmou, para avançar de seguida a previsão de 37 mil casos na primeira semana de janeiro.

Mas “era o impacto previsível desta variante”, acrescentou.

Até agora, o valor mais elevado tinha sido alcançado a 28 de janeiro, com 16.432 novas infeções. Nesse dia, e numa altura em que o processo de vacinação ainda era recente, morreram 303 pessoas devido com Covid-19.