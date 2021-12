Máximo de casos Covid-19 em 24 horas: 17.172 infetados

Veja também:

Portugal volta registar forte subida de novos casos de Covid-19. Nas últimas 24 horas, a Direção-Geral da Saúde registou mais 19 mortos e 17.172 infetados com Covid-19.

É o valor recorde de novos casos diários. Até agora, o valor mais elevado tinha sido alcançado a 28 de janeiro, com 16.432 novas infeções. Nesse dia, e numa altura em que o processo de vacinação ainda era recente, morreram 303 pessoas devido com Covid-19.

O relatório da DGS refere ainda que, nas últimas 24 horas, houve nova subida de internados. Há agora 936 pessoas com Covid internadas nos hospitais, mais 22 do que ontem, das quais 152 em cuidados intensivos (mais duas do que ontem).

No dia 28 de janeiro, existiam 6.565 pessoas internadas com Covid nos hospitais, das quais 782 em unidades de cuidados intensivos.

Há também nova acentuada subida do número de casos ativos que são agora 114.541.



As vítimas mortais tinham todas mais de 50 anos. Oito tinham mais de 80, quatro entre os 70 e os 79 anos, seis entre os 60 e os 69 anos e uma entre os 50 eos 59 anos.

A faixa etária com maior número de novos casos é a faixa entre os 20 e os 29 anos, representando 21% das novas infeções. No que diz respeito à distribuição geográfica, a região de Lisboa e Vale do Tejo lidera com 8.576 novos casos da doença, seguido do Norte com 5.046 e o Centro com 2.124. A Madeira regista 516 novos casos, à frente do Algarve, que tem 417, e do Alentejo, que tem 325. Os Açores registam 168 novas infeções.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 1.303.291 casos da doença, dos quais 18.909 pessoas acabaram por morrer e 1.169.841 conseguiram recuperar.